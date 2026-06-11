CMRL मनी लॉन्ड्रिंग: पिनरई विजयन की बेटी ने स्वास्थ्य कारणों से ED पूछताछ टालने का किया अनुरोध
देश
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी टी वीना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अपनी 12 जून 2026 को होने वाली पूछताछ टालने का आग्रह किया है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से मिले भुगतानों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है। वीना ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ को स्थगित करने की मांग की है, हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह बाद में ED के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगी।