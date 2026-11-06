केरलम में बढ़ रहे मैंग्रोव जंगल, सैटेलाइट तस्वीरों ने दी खुशखबरी
केरलम के मैंग्रोव वन सिकुड़ने के बजाय असल में बढ़ रहे हैं। CMFRI की एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है। इस स्टडी में 2017 और 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया।
रिसर्च में पाया गया कि पिछले 50 सालों में अपने लगभग 90 प्रतिशत मैंग्रोव खोने के बाद, अब राज्य इन बेहद जरूरी तटीय जंगलों को फिर से बहाल करने में अच्छी तरक्की देख रहा है।
मैंग्रोव संरक्षण और समुद्री हीटवेव में सैटेलाइट की मदद
मैंग्रोव सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि वे समुद्र तटों को बचाने, मछलियों की आबादी को सहारा देने और हवा से कार्बन सोखने का भी काम करते हैं।
यह रिसर्च बताता है कि सैटेलाइट से निगरानी जैसी टेक्नोलॉजी से संरक्षण के कामों को ट्रैक करना और उन्हें आगे बढ़ाना कितना आसान हो गया है। इसी वैज्ञानिक कार्यक्रम में एक और बड़ी समस्या पर भी ध्यान खींचा गया। पता चला कि 1982 से 2023 के बीच 100 से ज्यादा समुद्री हीटवेव की घटनाएं हुई हैं। यह दिखाता है कि हमारे महासागर कितनी तेजी से बदल रहे हैं।