पुणे की हवा हुई साफ, 'स्वच्छ वायु सर्वे' में मिला 12वीं स्थान
पुणे को 'स्वच्छ वायु सर्वे 2026' में 12वां स्थान मिला है। यह सर्वे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत शहरों में हवा की शुद्धता को मापता है।
पुणे को बड़े शहरों की कैटेगरी में 200 में से 183 का बढ़िया स्कोर मिला है। महाराष्ट्र में यह ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर के बाद आता है, जबकि मुंबई इस सूची में 28वें पायदान पर है।
पुणे ने कंस्ट्रक्शन साइटों पर लगाए सेंसर
शहर के नगर निगम ने बड़े कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल और हानिकारक कणों को ट्रैक करने के लिए सेंसर मॉनिटर लगाए हैं। नागरिक आपदा प्रबंधन सेल के डिप्टी कमिश्नर और प्रमुख गणेश सोनवणे ने बताया कि उनका 'क्लीन-एयर पोर्टल' सेंसरों की निगरानी करता है। साथ ही, यह नियमों के उल्लंघन और जोन के हिसाब से परफॉर्मेंस की जानकारी भी देता है।
कोथरुड-बावधन और धनकवड़ी-कात्रज-अंबेगांव जैसे स्थानीय वार्डों को कैटेगरी 1 के तहत राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। हालांकि, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं (एमिशन) और सड़कों की धूल जैसी चुनौतियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, और इन पर काम जारी है।