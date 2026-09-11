पुणे की हवा हुई साफ, 'स्वच्छ वायु सर्वे' में मिला 12वीं स्थान

शहर के नगर निगम ने बड़े कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल और हानिकारक कणों को ट्रैक करने के लिए सेंसर मॉनिटर लगाए हैं। नागरिक आपदा प्रबंधन सेल के डिप्टी कमिश्नर और प्रमुख गणेश सोनवणे ने बताया कि उनका 'क्लीन-एयर पोर्टल' सेंसरों की निगरानी करता है। साथ ही, यह नियमों के उल्लंघन और जोन के हिसाब से परफॉर्मेंस की जानकारी भी देता है।

कोथरुड-बावधन और धनकवड़ी-कात्रज-अंबेगांव जैसे स्थानीय वार्डों को कैटेगरी 1 के तहत राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। हालांकि, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं (एमिशन) और सड़कों की धूल जैसी चुनौतियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, और इन पर काम जारी है।