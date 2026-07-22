CJP ने जेपी नड्डा से उनके कार्यालय-आवास में मिलने से मना किया, जंतर-मंतर पर बुलाया

दास ने आगे कहा, "हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जा रहे हैं। यहां जनता दरबार चल रहा है, और अगर मंत्री बात करना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों के बीच आना चाहिए। बातचीत जंतर-मंतर पर होनी चाहिए।"

हालांकि, दास ने यह भी कहा कि प्रदर्शकारी समझदार लोग हैं, अगर सरकार को विरोध स्थल पर सुरक्षा की चिंता है तो वह जंतर-मंतर के आसपास किसी सामान्य जगह पर भी मिल सकते हैं।

अभी सरकार के जवाब का इंतजार है।