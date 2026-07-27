CJP ने सरकार से मांगी लिखित गारंटी, FIR रद्द कर प्रदर्शनकारियों की रिहाई पर जोर
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 25 जुलाई को अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लेने के बाद सरकार से अपील की है कि वह प्रदर्शनकारियों को सजा न देने के अपने वादे को पूरा करे। CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करना बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पर भी बदले की कोई कार्रवाई न हो।
CJP कथित गिरफ्तारियों पर कर रही गारंटी की मांग
CJP ने विरोध प्रदर्शन खत्म होने के ठीक बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारियों की खबरों पर गहरी चिंता जताई है। गाजियाबाद के एक स्वयंसेवक मोहम्मद जुनैद का कहना है कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, परिवार को परेशान किया और उनके निजी कागजात जब्त कर लिए। स्थानीय पुलिस ने इन आरोपों को नकारा है। जुनैद की सुरक्षा को लेकर कई अफवाहें फैलने के बावजूद CJP ने साफ किया है कि वह सुरक्षित हैं और उन्हें कानूनी सहायता दी जा रही है।