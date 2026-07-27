CJP ने सरकार से मांगी लिखित गारंटी, FIR रद्द कर प्रदर्शनकारियों की रिहाई पर जोर

CJP ने विरोध प्रदर्शन खत्म होने के ठीक बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारियों की खबरों पर गहरी चिंता जताई है। गाजियाबाद के एक स्वयंसेवक मोहम्मद जुनैद का कहना है कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, परिवार को परेशान किया और उनके निजी कागजात जब्त कर लिए। स्थानीय पुलिस ने इन आरोपों को नकारा है। जुनैद की सुरक्षा को लेकर कई अफवाहें फैलने के बावजूद CJP ने साफ किया है कि वह सुरक्षित हैं और उन्हें कानूनी सहायता दी जा रही है।