NEET-UG पेपर लीक: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर महाप्रदर्शन की तैयारी
अभिजित दिपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। यह मांग NEET-UG 2026 पेपर लीक के मामले के बाद उठाई जा रही है। दरअसल, 3 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब यह 21 जून को होगी। इस फैसले ने लोगों में भारी गुस्सा और निराशा भर दी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दिपके को मिल रहा लोगों का समर्थन
इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। जाने-माने शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो वे खुद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभिनेता प्रकाश राज ने भी युवाओं से अपील की है कि वे इस आंदोलन का हिस्सा बनें। वहीं, आदित्य ठाकरे ने भी जवाबदेही की इस मांग का खुलकर समर्थन किया है। इस विरोध की एक और खास बात यह रही कि अभिजित दिपके को अपना स्वागत कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा।