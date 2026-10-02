ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, पार्टी बोली- मुंबई सिर्फ ट्रेलर, फाइनल जंतर-मंतर पर होगा
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर रही है। इसमें CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत अभिनेत्री शबाना आजमी और संगीतकार विशाल ददलानी जैसी शख्सियतें भी शामिल हुईं। इस दौरान दिपके ने कहा, "उन्होंने सोचा था कि वे गांधी को गोलियों से मार देंगे। गांधी कभी नहीं मरते। यहां हर कोई गांधी है। गोडसे आएंगे और जाएंगे।"
बयान
दिपके बोले- गांधी इस देश की आत्मा हैं
दिपके ने कहा, "गांधी कभी खत्म नहीं होंगे, कोई महामानव आएगा कहेगा कि हम नॉन-बायोलॉजिकल हैं। वो लोग आएंगे और कहेंगे कि हम विश्वगुरु हैं। पर जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, तब भी वहां कहा जाता है कि ये गांधी के देश से आए हैं। गांधी देश की आत्मा हैं, अंबेडकर रीढ़ की हड्डी और नेहरू दिमाग हैं।"
दिपके ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी है कि प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दें।
पुलिस
दिल्ली पुलिस भूल गई कि वो जनता के लिए है- CJP
CJP ने कहा, "मुंबई पुलिस ने हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस भूल गई है कि वो जनता की पुलिस है, भाजपा की नहीं। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि मुंबई तो सिर्फ ट्रेलर है, जो करना है कर लो, फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे।"
CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, "देश के युवा पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बाहर आए थे। इस बार ज्ञानेश कुमार के साथ ऐसा ही होने वाला है।"
आदित्य ठाकरे
आदित्य ठाकरे ने किया समर्थन, नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हुए
अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी CJP के प्रदर्शन को समर्थन देने शिवाजी पार्क पहुंचे।
वहीं, शिवसेना (UBT) के आदित्य ठाकरे ने कहा, 'मुंबई लोकतंत्र को वापस पाने के लिए एकजुट हो रही है। भाजपा की तानाशाही सरकार ने हमारा वोट और हमारी आवाज छीन ली है, और हमें इसे वापस पाना ही होगा। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यह देश का मामला है। यह हमारे लोकतंत्र, हमारे वोट और हमारे संविधान की बात है। गद्दार ज्ञानेश को जाना ही होगा।'
विरोध में प्रदर्शन
CJP के विरोध में भी हुआ प्रदर्शन
शिवाजी पार्क में CJP के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिला। 'जेन नेक्स्ट मुंबई' नामक सदस्य से जुड़े युवा CJP के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन करने लगे।
इसमें शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "ये लोग नाटक कर रहे हैं। हम प्रदर्शन करने वाले मुंबई के युवा हैं। दिपके जैसे लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। हम संविधान की रक्षा और उसका सम्मान करना जानते हैं।"
मांग
क्या है CJP की मांग?
CEC ज्ञानेश कुमार का तुरंत इस्तीफा लिया जाए।
भविष्य में होने वाले सभी विधानसभा चुनावों को रोका जाए।
जनवरी, 2025 की मतदाता सूची को फिर से बहाल किया जाए।
पूरे देश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रद्द किया जाए। इसकी जांच के लिए समिति बनाई जाए।
CEC की नियुक्ति से जुड़ा 2023 का कानून रद्द किया जाए। इसकी जगह नया कानून लाया जाए।