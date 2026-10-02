ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन, पार्टी बोली- मुंबई सिर्फ ट्रेलर, फाइनल जंतर-मंतर पर होगा

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी CJP के प्रदर्शन को समर्थन देने शिवाजी पार्क पहुंचे।

वहीं, शिवसेना (UBT) के आदित्य ठाकरे ने कहा, 'मुंबई लोकतंत्र को वापस पाने के लिए एकजुट हो रही है। भाजपा की तानाशाही सरकार ने हमारा वोट और हमारी आवाज छीन ली है, और हमें इसे वापस पाना ही होगा। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यह देश का मामला है। यह हमारे लोकतंत्र, हमारे वोट और हमारे संविधान की बात है। गद्दार ज्ञानेश को जाना ही होगा।'