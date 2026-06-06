लंदन में CJI सूर्य कांत के कार्यक्रम में 'कॉकरोच' टिप्पणी पर हंगामा, दूतावास ने बताया अस्वीकार्य
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मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तभी एक श्रोता ने भारत में असहमति के मुद्दे को छेड़ दिया। श्रोता ने उनकी हालिया 'कॉकरोच' टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए व्यवधान आ गया। हालांकि, कार्यक्रम के आयोजक ने फुरती से चर्चा को वापस व्याख्यान के मूल विषय पर लाकर स्थिति को संभाला।
भारतीय दूतावास ने बाधा को 'अनुचित' और 'अस्वीकार्य' कहा
UK में भारतीय दूतावास ने इस रुकावट को 'अनुचित' और 'अस्वीकार्य' करार दिया है। दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें हमेशा सम्मानजनक तरीके से ही व्यक्त किया जाना चाहिए। दूतावास ने यह भी साफ किया कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, पर उनका इजहार हमेशा शालीनता और आदर के साथ होना चाहिए।