लंदन में CJI सूर्य कांत के कार्यक्रम में 'कॉकरोच' टिप्पणी पर हंगामा, दूतावास ने बताया अस्वीकार्य देश Jun 06, 2026

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तभी एक श्रोता ने भारत में असहमति के मुद्दे को छेड़ दिया। श्रोता ने उनकी हालिया 'कॉकरोच' टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए व्यवधान आ गया। हालांकि, कार्यक्रम के आयोजक ने फुरती से चर्चा को वापस व्याख्यान के मूल विषय पर लाकर स्थिति को संभाला।