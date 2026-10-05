चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन पर NSA का खतरा, CJP कार्यकर्ता बोले- झुकेंगे नहीं

CJP के सदस्य आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और सौरव दास 6 जून से ही अपनी संभावित गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। रांका ने बताया कि वे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। गिरफ्तारी का खतरा होने के बावजूद, उन्होंने 10 अक्टूबर को अपने शांतिपूर्ण और गांधीवादी प्रदर्शन को जारी रखने की योजना बनाई है। उनका मकसद लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति युवाओं के समर्पण को दुनिया के सामने लाना है।