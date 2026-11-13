ताजमहल के वॉशरूम में प्रकट हुआ 7 फीट का अजगर, CISF ने ऐसे संभाला मोर्चा

वाइल्डलाइफ SOS ने बताया कि इंडियन रॉक अजगर स्वभाव से काफी शर्मीले होते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर कभी ऐसे हालात बनें तो सांप को खुद पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि फौरन किसी वन्यजीव विशेषज्ञ को बुलाएं।

इस टीम ने सुरक्षाकर्मियों और ASI के अधिकारियों की तेजी से हुई कार्रवाई की भी खूब तारीफ की। उनकी मदद से ही अजगर को वापस एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा जा सका।