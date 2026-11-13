ताजमहल के वॉशरूम में प्रकट हुआ 7 फीट का अजगर, CISF ने ऐसे संभाला मोर्चा
ताजमहल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब पूर्वी गेट के पास एक वॉशरूम में लगभग 7 फीट लंबा इंडियन रॉक अजगर अचानक दिख गया। इस अजगर को देखकर ताजमहल का स्टाफ भी हैरान रह गया।
CISF के जवानों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए वाइल्डलाइफ SOS की रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट को बुलाया। इस यूनिट ने बिना किसी परेशानी के इस बिना जहर वाले अजगर को आराम से बाहर निकाल लिया।
वाइल्डलाइफ SOS ने कहा- खुद पकड़ने की कोशिश न करें
वाइल्डलाइफ SOS ने बताया कि इंडियन रॉक अजगर स्वभाव से काफी शर्मीले होते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर कभी ऐसे हालात बनें तो सांप को खुद पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि फौरन किसी वन्यजीव विशेषज्ञ को बुलाएं।
इस टीम ने सुरक्षाकर्मियों और ASI के अधिकारियों की तेजी से हुई कार्रवाई की भी खूब तारीफ की। उनकी मदद से ही अजगर को वापस एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा जा सका।