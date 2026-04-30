CISCE के ICSE, ISC नतीजे जारी, यहां चेक करें परिणाम देश Apr 30, 2026

ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है। CISCE ने सुबह 11 बजे 2026 की ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) परीक्षाओं के नतीजे घोषित करे दिए हैं। इस साल करीब 2.6 लाख छात्रों ने ICSE की परीक्षा दी थी, वहीं ISC के लिए 1.5 लाख छात्र उपस्थित हुए थे। ये नतीजे cicse.org और डिजिटलॉकर पर देखे जा सकेंगे।