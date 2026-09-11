नागपुर SBI लूट: मिर्च पाउडर से मचाई सनसनी, पुलिस ने आधे घंटे में ही कस दी लगाम

बैंक अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिनमें संदिग्ध लाल कुर्ता और काला पजामा पहने दिखा। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत शहर के रास्तों पर नाकाबंदी की और पेट्रोलिंग टीमों को भी अलर्ट कर दिया। इसी तेजी की बदौलत पुलिस ने उसे कुछ ही देर में पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी किए गए सारे 4 लाख रुपये भी बरामद कर लिए। यह घटना दिखाती है कि बैंक कर्मचारी और पुलिस के बीच सही तालमेल किसी भी अपराध को बड़ा होने से रोक सकता है।