नागपुर SBI लूट: मिर्च पाउडर से मचाई सनसनी, पुलिस ने आधे घंटे में ही कस दी लगाम
नागपुर में गुरुवार शाम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में अजीबोगरीब वाकया हुआ। एक शख्स ग्राहक बनकर बैंक में घुसा और अचानक उसने स्टाफ की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर वह कैश काउंटर से 4 लाख रुपये चुरा ले गया। बैंक के सुरक्षा गार्ड और कुछ कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह तेजी से भाग निकला। हालांकि, बैंक कर्मचारियों की तुरंत सूचना और पुलिस की फुर्ती ने उसे ज्यादा देर भागने नहीं दिया। आधे घंटे के भीतर ही उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने संदिग्ध को धरा, चोरी का माल भी मिला
बैंक अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिनमें संदिग्ध लाल कुर्ता और काला पजामा पहने दिखा। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत शहर के रास्तों पर नाकाबंदी की और पेट्रोलिंग टीमों को भी अलर्ट कर दिया। इसी तेजी की बदौलत पुलिस ने उसे कुछ ही देर में पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी किए गए सारे 4 लाख रुपये भी बरामद कर लिए। यह घटना दिखाती है कि बैंक कर्मचारी और पुलिस के बीच सही तालमेल किसी भी अपराध को बड़ा होने से रोक सकता है।