केरलम सरकार का ऐतिहासिक कानून, संपत्ति हड़पकर माता-पिता को छोड़ने वालों को होगी 3 साल की जेल
केरलम सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है। इस कानून के तहत अगर कोई बच्चा माता-पिता की संपत्ति अपने नाम कराने के बाद उन्हें छोड़ देता है या उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राज्य में किसी भी बुजुर्ग नागरिक को अकेला न छोड़ा जाए। यह कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद लागू हो जाएगा।
केरलम ने भारत का पहला बुजुर्गों का विभाग शुरू किया
यह विधेयक राज्य में बुजुर्गों की देखभाल के लिए चलाई जा रही एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इसी क्रम में केरलम ने पथनापुरम में बुजुर्ग पुरुषों के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से 'पितृमंदिरम' नामक एक घर खोला है। साथ ही राज्य ने भारत का पहला 'बुजुर्ग नागरिक विभाग' भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री सतीशन ने अपनी बात सीधे शब्दों में कही थी, "मेरा सबसे बड़ा सपना है कि केरलम में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अकेला न रहे।"