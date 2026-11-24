केरलम सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है। इस कानून के तहत अगर कोई बच्चा माता-पिता की संपत्ति अपने नाम कराने के बाद उन्हें छोड़ देता है या उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राज्य में किसी भी बुजुर्ग नागरिक को अकेला न छोड़ा जाए। यह कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद लागू हो जाएगा।