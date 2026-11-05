कर्नाटक: चिकबल्लापुर में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस के सामने स्वीकार की वारदात

पद्मा अपने मायके आई हुई थी। इसी दौरान चंद्र ने उसे मिलने के लिए बुलाया और पास के एक बाग में कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया। पुलिस को पद्मा के गले पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 सालों से इस दंपति के रिश्ते में तनाव चल रहा था। हालांकि, जांचकर्ता इस दुखद घटना के पीछे के सभी संभावित कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं।