मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को दी कड़ी चेतावनी, कहा- भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

उदाहरण कभी-कभी होती है डेंटिंग और पेंटिंग की आवश्यकता- आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 'विकसित उत्तर प्रदेश विजन @ 2047' कार्यक्रम में कहा, "आपने देखा होगा कि पहले त्योहारों के दौरान हमेशा उपद्रव शुरू हो जाते थे। अब इन उपद्रवियों और दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। कभी-कभी लोग बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें उन्हें ठीक करने के लिए थोड़ी डेंटिंग और पेंटिंग करने की आवश्यकता होती है। आपने कल बरेली में यही डेंटिंग और पेंटिंग देखी।"

विकास "उत्तर प्रदेश में 2017 से शुरू हुई विकास की कहानी" मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आगे कहा, "हमने साल 2017 से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। इसके बजाय, हमने ऐसे लोगों से उनकी ही भाषा में निपटा है और यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें सजा मिले। यहीं से उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी शुरू होती है।" उन्होंने कहा, "हमने उन लोगों के लिए बुलडोजर बनाए हैं जो जाति के आधार पर हिंसा भड़काते हैं। सरकार दंगाइयों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।"

हमला आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, "पहले की सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष सुविधाएं दी गईं। सत्तारूढ़ दल ने उनका भव्य स्वागत किया और पेशेवर अपराधियों और माफिया सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सत्तारूढ़ नेता उनके गुर्गों से हाथ भी मिलाते थे। आपने ऐसे कई दृश्य देखे होंगे, जहां सरकार के मुखिया को माफिया डॉन के गुर्गे से हाथ मिलाने में गर्व महसूस होता है।"