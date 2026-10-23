तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून से निपटने की योजना पर काम तेज, चेन्नई को मिलेंगे 100 करोड़ रुपये
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई में उत्तर-पूर्वी मानसून से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीमें पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी समस्या पर तुरंत एक्शन लें।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई भारी बारिश को अच्छे से संभालने के लिए नागरिक कर्मचारियों की सराहना भी की।
चेन्नई ने मानसून के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा
शहर ने मानसून से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस रकम में से 44.46 करोड़ रुपये नालियों और सड़कों को ठीक करने पर खर्च होंगे। इसमें 1,671 किलोमीटर लंबी स्टॉर्मवॉटर ड्रेनों की सफाई का काम भी शामिल है।
इसके अलावा, 26.68 करोड़ रुपये पंपों और उनके रखरखाव के लिए रखे गए हैं। इस पैसे से 150 ज्यादा क्षमता वाले पंप और 500 ट्रैक्टर पर लगने वाले पंप किराए पर लिए जाएंगे।
ADB चेन्नई की ड्रेनेज और राहत कार्यों में मदद करेगा
चेन्नई शहर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) जैसे संगठनों की मदद से बाढ़ से बचाव की अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहा है। इसके तहत कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। इस मॉनसून में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अब 227 राहत केंद्र और 112 सामुदायिक रसोई भी पूरी तरह तैयार हैं।