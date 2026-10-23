तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून से निपटने की योजना पर काम तेज, चेन्नई को मिलेंगे 100 करोड़ रुपये

शहर ने मानसून से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस रकम में से 44.46 करोड़ रुपये नालियों और सड़कों को ठीक करने पर खर्च होंगे। इसमें 1,671 किलोमीटर लंबी स्टॉर्मवॉटर ड्रेनों की सफाई का काम भी शामिल है।

इसके अलावा, 26.68 करोड़ रुपये पंपों और उनके रखरखाव के लिए रखे गए हैं। इस पैसे से 150 ज्यादा क्षमता वाले पंप और 500 ट्रैक्टर पर लगने वाले पंप किराए पर लिए जाएंगे।