हाल ही में हुए संविधान दिवस के एक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने वकीलों को सख्त लहजे में कहा कि वे अपने पेशेवर कर्तव्यों और राजनीतिक हितों के बीच की लक्ष्मण रेखा को न लांघें। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निजी या राजनीतिक फायदे के लिए करना कानूनी पेशे की नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "असहमति संवैधानिक लोकतंत्र की कमजोरी नहीं होती। एक मजबूत बार को सवाल उठाने, चुनौती देने और असहमति जताने में सक्षम होना चाहिए। इसी तरह एक आत्मविश्वास से भरे संस्थान में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह आलोचनाओं को स्वीकार करे और हर असहमति को अपनी सत्ता के लिए चुनौती न समझे। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के जुड़ाव में हमेशा तर्क, पेशेवर ईमानदारी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान बना रहना चाहिए।"