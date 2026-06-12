अमेरिकी हमले ने उजाड़ी खुशियां: भारतीय इंजीनियर की मौत, पत्नी की मार्मिक अपील

पाटनला की पत्नी ने पार्थिव शरीर विजाग लाने की गुहार लगाई

पाटनला की पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे उनके अचानक निधन से सदमे में हैं। उनकी पत्नी अधिकारियों से उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द विजाग लाए जाने की अपील कर रही हैं। हालांकि, जहाज के ज्यादातर क्रू सदस्य बच गए, लेकिन पाटनला के पार्थिव शरीर को ढूंढने और निकालने में एक दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। उनके परिजन अभी भी कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जबकि एक समर्पित समुद्री पेशेवर के खो जाने का गम मना रहे हैं।