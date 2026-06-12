अमेरिकी हमले ने उजाड़ी खुशियां: भारतीय इंजीनियर की मौत, पत्नी की मार्मिक अपील
विशाखापत्तनम के 44 वर्षीय मरीन इंजीनियर सुरेश पाटनला का दुखद निधन हो गया। 10 जून को ओमान के पास MT सेटेबेल्लो जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले में उन्होंने अपनी जान गंवाई। वह जहाज के मुख्य इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे और हमले में जान गंवाने वाले 3 भारतीय क्रू सदस्यों में शामिल थे। उनका परिवार उनकी 15वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
पाटनला की पत्नी ने पार्थिव शरीर विजाग लाने की गुहार लगाई
पाटनला की पत्नी और उनके 2 छोटे बेटे उनके अचानक निधन से सदमे में हैं। उनकी पत्नी अधिकारियों से उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द विजाग लाए जाने की अपील कर रही हैं। हालांकि, जहाज के ज्यादातर क्रू सदस्य बच गए, लेकिन पाटनला के पार्थिव शरीर को ढूंढने और निकालने में एक दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। उनके परिजन अभी भी कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जबकि एक समर्पित समुद्री पेशेवर के खो जाने का गम मना रहे हैं।