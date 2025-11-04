छत्तीसगढ़ के बीलासपुर में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम को बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन (68733) और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि, अभी मृतकों की सही संख्या की पुष्टि होना बाकी है। घटना की सूचना पर रेलवे अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
हादसा
मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा ट्रेन का डिब्बा
पैसेंजर ट्रेन शाम को 4 बजे जयराम नगर स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराई है। दोनों एक ही पटरी पर चल रही थीं। हादसा इतना जबरदस्त था कि यात्री ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। यात्री कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद अप लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन ठप है। कई ट्रेन रद्द हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Bilaspur, Chhattisgarh: A local goods train coming from Raigarh collided with another train from behind. Details about casualties or injuries are yet to be confirmed pic.twitter.com/0zNQizPXO0— IANS (@ians_india) November 4, 2025
जांच
3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, 24 से अधिक घायल
हादसे के कारण ओवरहेड वायर, पटरी और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ट्रेनों की टक्कर के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कम से कम 24 घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। अभी अन्य घायलों को निकाला जा रहा है। बता दें कि बिलासपुर-कटनी खंड एक महत्वपूर्ण, व्यस्त और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रेल गलियारा है।