छत्तीसगढ़ के बीलासपुर में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 06:31 pm Nov 04, 202506:31 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम को बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन के लालखदान के पास हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन (68733) और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि, अभी मृतकों की सही संख्या की पुष्टि होना बाकी है। घटना की सूचना पर रेलवे अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। बचाव कार्य चलाया जा रहा है।