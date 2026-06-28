छत्तीसगढ़ में देशी शराब से 8 लोगों की मौत का आरोप, जांच में जुटी पुलिस देश Jun 28, 2026

छत्तीसगढ़ का खरवे गांव इस समय पूरी तरह सदमे में है। पुलिस ने रामसहाय जायसवाल नाम के एक स्थानीय दुकानदार को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने देशी शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर 8 लोगों को जहर दिया। ये मौतें फरवरी से मई 2026 के बीच हुईं। शुरुआत में तो इन मौतों को बीमारी का नतीजा माना जा रहा था, लेकिन शक तब गहराया जब एक और शख्स वही शराब पीने के बाद बीमार हो गया, जो जायसवाल की दुकान से खरीदी गई थी।