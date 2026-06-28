छत्तीसगढ़ में देशी शराब से 8 लोगों की मौत का आरोप, जांच में जुटी पुलिस
छत्तीसगढ़ का खरवे गांव इस समय पूरी तरह सदमे में है। पुलिस ने रामसहाय जायसवाल नाम के एक स्थानीय दुकानदार को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने देशी शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर 8 लोगों को जहर दिया। ये मौतें फरवरी से मई 2026 के बीच हुईं। शुरुआत में तो इन मौतों को बीमारी का नतीजा माना जा रहा था, लेकिन शक तब गहराया जब एक और शख्स वही शराब पीने के बाद बीमार हो गया, जो जायसवाल की दुकान से खरीदी गई थी।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का मानना है कि पुरानी जमीन-जायदाद के झगड़े, उधार का पैसा या कोई पुरानी दुश्मनी जायसवाल को इस कदम के लिए उकसा सकती है। जांचकर्ताओं ने सबूत जुटाने के लिए सात शवों को कब्र से निकलवाया है ताकि फॉरेंसिक टेस्ट हो सके। जहां एक तरफ जायसवाल के परिवार का कहना है कि इन आरोपों से उन्हें गहरा सदमा लगा है और वे उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं, वहीं पूरा गांव अभी भी इस घटना को समझने और इससे उबरने की कोशिश में लगा है।