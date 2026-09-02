भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, PSC घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी से सियासी भूचाल
छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई जगहों पर छापेमारी की है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। वे राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच कर रहे हैं।
हालांकि, अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मामले में वित्तीय लेनदेन के संकेत मिल रहे हैं।
विपक्ष ने सत्ताधारी सरकार से जवाबदेही की मांग की
इन छापों से राज्य की राजनीति में गहमागहमी बढ़ गई है। विपक्षी दल सत्ताधारी सरकार से खुले तौर पर जवाबदेही मांग रहे हैं। विपक्ष नौकरियों के वितरण में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं उठा रहा है। जैसे-जैसे ED की जांच आगे बढ़ रही है, हर कोई उत्सुकता से देख रहा है कि यह हाई-प्रोफाइल मामला किस दिशा में जाता है और राज्य की राजनीति पर इसका क्या असर होता है।