भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, PSC घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी से सियासी भूचाल

छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई जगहों पर छापेमारी की है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। वे राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच कर रहे हैं।

हालांकि, अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मामले में वित्तीय लेनदेन के संकेत मिल रहे हैं।