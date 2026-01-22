छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार के इस्पात संयंत्र में भीषण विस्फोट, 7 लोगों की मौत

धमाका

कैसे हुआ धमाका?

पुलिस का कहना है कि सुबह के समय भट्ठे के आसपास संयंत्र के मजदूर सफाई कार्य में लगे हुए थे, तभी जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बाद गर्म कोयला और राख मजदूरों पर गिर गई, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और धुआं आसमान में फैल गया। घटना के बाद तुरंत एंबुलेंस से मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है।