छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार के इस्पात संयंत्र में भीषण विस्फोट, 7 लोगों की मौत
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गुरुवार को रियल इस्पात संयंत्र में भीषण धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हुई है। हादसा बकुलाही इलाके में स्थित संयंत्र में हुआ है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। मलबे में भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। धमाके के कारण संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है और घटनास्थल पर मलबे का ढेर जमा है।
धमाका
कैसे हुआ धमाका?
पुलिस का कहना है कि सुबह के समय भट्ठे के आसपास संयंत्र के मजदूर सफाई कार्य में लगे हुए थे, तभी जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बाद गर्म कोयला और राख मजदूरों पर गिर गई, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और धुआं आसमान में फैल गया। घटना के बाद तुरंत एंबुलेंस से मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके के बाद उठा धुआं
VIDEO | Balodabazar-Bhatapara, Chhattisgarh: Six workers feared dead and over 10 injured in a blast reported at a steel factory. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026
(Source: Third Party)#Chhattisgarh pic.twitter.com/P7fqqnW6LC