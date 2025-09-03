पंजाब और हिमचाल प्रदेश के स्कूलों में 7 सितंबर तक छुट्टी (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

लेखन गजेंद्र 03:31 pm Sep 03, 202503:31 pm

क्या है खबर?

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बारिश से भूस्खलन, सड़क अवरोधों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नुकसान को देखते हुए 7 सितंबर तक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और डाइट को बंद कर दिया है। पंजाब सरकार ने भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।