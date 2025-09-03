पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा
क्या है खबर?
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बारिश से भूस्खलन, सड़क अवरोधों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नुकसान को देखते हुए 7 सितंबर तक राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और डाइट को बंद कर दिया है। पंजाब सरकार ने भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए 7 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं।
बारिश
कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से मना किया है और जहां तक संभव हो ऑनलाइन काम करने को कहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल-कॉलेज प्रमुखों को इमारतों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और संपत्तियों और दस्तावेजों को संभावित नुकसान से बचाने को कहा है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सभी सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 8 सितंबर से खोले जाएंगे।
हालात
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हालात खराब
पंजाब में बाढ़ ने सभी 23 जिलों को प्रभावित किया है। अभी तक 30 लोगों को जान जा चुकी है और साढ़े 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस साल पंजाब में आई बाढ़ ने 1988 से भी अधिक रौद्र रूप धारण किया है। डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हो ही भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं।