छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का लिव-इन पर बड़ा फैसला, शादी से मुकरे पार्टनर तो बलात्कार नहीं

जजों ने कहा- सिर्फ शादी की बात काफी नहीं

जजों ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान सिर्फ शादी की बातें कर लेने भर से यह साबित नहीं हो जाता कि शारीरिक संबंध केवल शादी के वादे पर ही बनाए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव-इन में रह रहे दोनों पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं कि वे कानूनी या औपचारिक तौर पर शादीशुदा नहीं हैं। ऐसे में उनके साथ रहने का समय, उनका आपसी व्यवहार और उनके रिश्ते की प्रकृति को देखकर ही यह तय किया जा सकता है कि सहमति थी या नहीं। कोर्ट के इस फैसले से लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक नई दिशा तय हो गई है।