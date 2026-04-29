छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे: जानें कैसे करें ऑनलाइन चेक, ये रहा सीधा लिंक!

नतीजे देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें

नतीजे देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपनी कक्षा का लिंक चुनकर और रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। सुविधा के लिए छात्र डिजिलॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, कक्षा 10 में करीब 77 प्रतिशत और कक्षा 12 में लगभग 82 प्रतिशत छात्र पास हुए थे। अगर किसी छात्र के नंबर कम आते हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे उन्हें पास होने का एक और मौका मिलता है।