छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 महिला समेत 6 माओवादी ढेर, 27 लाख रुपये का था इनाम

छत्तीसगढ़ में बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां 4 महिला समेत 6 इनामी माओवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने 17 जनवरी को एक गोपनीय सूचना के बाद नेशनल पार्क इलाके में छापा मारा था, तभी माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान 27 लाख रुपये के 6 माओवादी मारे गए, जिसमें खूंखार नक्सली दिलीप बेड़जा भी शामिल है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं।

मुठभेड़ दो दिन चली मुठभेड़ बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मुठभेड़ 17 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 18 जनवरी को भी जारी रहा। इसके बाद, जिला रिजर्व गार्ड (DRG) बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, विशेष कार्य बल (STF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और उसकी कोबरा यूनिट के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शनिवार को 4 और रविवार को 4 माओवादियों को मार गिराया गया।

जांच कौन-कौन माओवादी मारा गया? यादव ने बताया कि माआवोदियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी इंचार्ज DVCM दिलीप बेड़जा 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। उसके ऊपर 135 मामले दर्ज थे। इसके अलावा नक्सली माड़वी कोसा पर 5 लाख, पालो पोड़ियम पर 5 लाख, लक्खी मड़कम पर 5 लाख, नक्सली जुगलो बंजाम पर 2 लाख और नक्सली राधा मेट्टा पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था। दिलीप नेशनल पार्क एरिया कमेटी का प्रभारी था। वह बीजापुर-बस्तर में कई वारदात में शामिल था।

