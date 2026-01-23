छत्तीसगढ़ के धमतरी में 9 माओवादियों ने हथियार डाले, 47 लाख रुपये का था इनाम
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के बीच माआवोदियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को धमतरी जिले में 9 माआवादियों ने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाले हैं। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिलाएं और 2 पुरुष माओवादी शामिल हैं। ये सभी सदस्य ओडिशा के धमतरी-गरियाबंद-नुआपड़ा उपखंड के अंतर्गत माओवादी समिति की नगरी और सीतानाडी क्षेत्र समितियों और मैनपुर स्थानीय गुरिल्ला दस्ते (LGS) से संबंधित थे।
आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कौन-कौन शामिल?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में सीतानदी क्षेत्र समिति की सचिव ज्योति उर्फ जैनी (28) और संभागीय समिति सदस्य उषा उर्फ बलम्मा (45) शामिल हैं। इन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था। रामदास मरकाम (30), रोनी उर्फ उमा (25), निरंजन उर्फ पोडिया (25), सिंधु उर्फ सोमादी (25), रीना उर्फ चिरो (25) और अमिला उर्फ सन्नी (25) शामिल हैं, जिन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था। लक्ष्मी पुनेम (18) पर एक लाख रुपये का इनाम था।
जांच
रायपुर रेंज में अब सक्रिय नहीं माओवादी- पुलिस
पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सदस्य माओवादी विचारधारा और वन जीवन की कठिनाइयों से निराश हैं और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से आकर्षित हैं। सदस्यों ने 2 इंसास राइफल, 2 सिंगल लोडिंग राइफल (SLR), एक कार्बाइन और एक मजल-लोडिंग बंदूक के साथ आत्मसमर्पण किया है। रायपुर पुलिस रेंज के धमतरी, गरियाबंद जिला, ओडिशा के पड़ोसी नुआपड़ा जिले में सक्रिय सभी सूचीबद्ध कैडर अब सक्रिय नहीं हैं। वे या तो आत्मसमर्पण या मर चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
नक्सलियों का आत्मसमर्पण
Dhamtari, Chhattisgarh: Nine Naxals surrendered with weapons at the Dhamtari Superintendent of Police office, marking a significant success in the district’s anti-Naxal campaign. The surrender took place in the presence of Raipur Range IG Amresh Mishra, with the Naxals renouncing… pic.twitter.com/FZhowqQ9cx— IANS (@ians_india) January 23, 2026