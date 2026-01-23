छत्तीसगढ़ के धमतरी में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ के धमतरी में 9 माओवादियों ने हथियार डाले, 47 लाख रुपये का था इनाम

लेखन गजेंद्र 06:26 pm Jan 23, 202606:26 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के बीच माआवोदियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को धमतरी जिले में 9 माआवादियों ने पुलिस के समक्ष अपने हथियार डाले हैं। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिलाएं और 2 पुरुष माओवादी शामिल हैं। ये सभी सदस्य ओडिशा के धमतरी-गरियाबंद-नुआपड़ा उपखंड के अंतर्गत माओवादी समिति की नगरी और सीतानाडी क्षेत्र समितियों और मैनपुर स्थानीय गुरिल्ला दस्ते (LGS) से संबंधित थे।