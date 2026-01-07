छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया (फाइल तस्वीर)

छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 माओवादियों का आत्मसमर्पण, 13 पर 65 लाख रुपये का इनाम

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Jan 07, 202604:11 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में बुधवार को नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा। यहां के सुकमा जिले में 26 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके जीवन की नई राह चुनी है। पुलिस ने बताया कि जिले में पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 7 महिला कैडर भी शामिल हैं। सभी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़-डिवीजन और आंध्र-ओडिशा सीमा (AOB) क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय थे। इनमें 13 पर 65 लाख रुपये का इनाम था।