भाजपा सांसद से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, दी बेटे को जान से मारने की धमकी 
Oct 26, 2025
05:26 pm
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के वरिष्ठ सांसद संजय जायसवाल को कथित तौर पर एक जबरन वसूली का फोन आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है और मांग पूरी न होने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। जायसवाल की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जायसवाल बिहार भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं और पश्चिम चंपारण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।

धमकी

जायसवाल को कैसे मिली धमकी?

बेतिया नगर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) विवेक दीप ने बताया कि आरोपी ने गत शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक जायसवाल को फोन कर धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि सांसद ने शनिवार पुलिस को बताया कि उन्हें शुक्रवार दोपहर कुछ ही मिनटों में दो फोन कॉल आए थे। आरोपी ने उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग की और ऐसा नहीं करने पर बेटे को मारने की धमकी दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहचान

पुलिस ने की धमकी देने वाले की पहचान

DSP विवेक दीप ने बताया कि पुलिस ने सांसद जायसवाल को धमकी देने वाले आरोपी की पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ लग रहा है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि कॉल के पीछे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।