भाजपा सांसद से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, दी बेटे को जान से मारने की धमकी 

भाजपा सांसद संजय जायसवाल से मांगी गई 10 करोड़ रुपये की फिरौती

लेखन भारत शर्मा 05:26 pm Oct 26, 202505:26 pm

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के वरिष्ठ सांसद संजय जायसवाल को कथित तौर पर एक जबरन वसूली का फोन आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है और मांग पूरी न होने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। जायसवाल की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जायसवाल बिहार भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं और पश्चिम चंपारण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।