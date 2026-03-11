छत्तीसगढ़: एक साथ 108 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया, करोड़ों का था इनाम

पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में बीजापुर से 37, दंतेवाड़ा से 30, सुकमा से 18, बस्तर से 16, नारायणपुर से 4 और कांकेर से 3 शामिल हैं। इसमें कई महिला माओवादी और 6 मंडल कमांडर हैं। सभी कमांडर पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था। नक्सलियों में 6 डिवीजन कमेटी मेंबर, 3 कंपनी पार्टी कमेटी मेंबर, 18 PPCM रैंक और 23 एरिया कमेटी रैंक के माओवादी शामिल हैं। यह अब तक की सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है।

खात्मा

नक्सलवाद का खात्मा करीब?

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि अब तक राज्य में 532 नक्सली मारे गए, 2,004 पकड़े गए और 2,700 ने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान प्रमुख एनकाउंटर में माओवादी पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के 6 सदस्य, स्पेशल जोनल कमेटी के 17 सदस्य मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू, 26 हमलों के मास्टरमाइंड माडवी हिडमा, ओडिशा प्रमुख गणेश उइके, मोडेम बालकृष्ण को मार गिराया है।