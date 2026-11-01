छठ पूजा 2026: नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक, नोट करें महापर्व की तारीखें
छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी। यह एक ऐसा खास त्योहार है, जिसमें लोग सूर्य देव और छठी मैया का धन्यवाद करते हैं। इस पर्व की शुरुआत 'नहाय खाय' से होती है, जिसमें सुबह स्नान कर विशेष भोजन तैयार किया जाता है।
इसके बाद 'खरना' मनाया जाता है, जिस दिन श्रद्धालु दिन भर व्रत रखते हैं। आखिर में, 15 नवंबर को शाम के समय 'संध्या अर्घ्य' और 16 नवंबर को सुबह 'उषा अर्घ्य' के साथ यह महापर्व संपन्न होता है।
नई दिल्ली में समय
अगर आप नई दिल्ली में हैं, तो 15 नवंबर को शाम का अर्घ्य लगभग 5:28 बजे होगा और अगले दिन, 16 नवंबर को सुबह करीब 6:44 बजे दिया जाएगा। हालांकि, स्थानीय समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ इलाकों में छठ पूजा बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। इन जगहों पर परिवार के सभी सदस्य नदियों या तालाबों के किनारे एकत्रित होकर एक साथ पूजा-अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इस पर्व की धूम देखी जा सकती है।