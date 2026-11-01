छठ पूजा 2026: नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक, नोट करें महापर्व की तारीखें

अगर आप नई दिल्ली में हैं, तो 15 नवंबर को शाम का अर्घ्य लगभग 5:28 बजे होगा और अगले दिन, 16 नवंबर को सुबह करीब 6:44 बजे दिया जाएगा। हालांकि, स्थानीय समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।

बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ इलाकों में छठ पूजा बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। इन जगहों पर परिवार के सभी सदस्य नदियों या तालाबों के किनारे एकत्रित होकर एक साथ पूजा-अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इस पर्व की धूम देखी जा सकती है।