शादी का वादा तोड़ने पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, SC/ST एक्ट के आरोप भी लगे
लेखन Manoj Panchal
चेन्नई में एक 26 साल के पुलिस अधिकारी, अजय आकाश को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक साथी महिला कॉन्स्टेबल से शादी का वादा तोड़ दिया।
ये दोनों 2016 में बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। इसके बाद, उनका रिश्ता गहरा हुआ और वे पुलिस क्वार्टर में 9 महीने तक साथ भी रहे। लेकिन, अजय ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी मां को महिला कॉन्स्टेबल की जाति की वजह से इस शादी पर आपत्ति थी।
कॉन्स्टेबल की जून की शिकायत के बाद लगे SC/ST एक्ट के आरोप
महिला कॉन्स्टेबल ने जून 2026 में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्हें पता चला था कि अजय ने किसी और से सगाई कर ली है। इस मामले में अजय पर शादी का झूठा वादा करने और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।
जांच पूरी होने के बाद, उन्हें हिरासत में ले लिया गया।