चेन्नई में एक 26 साल के पुलिस अधिकारी, अजय आकाश को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक साथी महिला कॉन्स्टेबल से शादी का वादा तोड़ दिया।

ये दोनों 2016 में बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। इसके बाद, उनका रिश्ता गहरा हुआ और वे पुलिस क्वार्टर में 9 महीने तक साथ भी रहे। लेकिन, अजय ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी मां को महिला कॉन्स्टेबल की जाति की वजह से इस शादी पर आपत्ति थी।