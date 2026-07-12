चेन्नई मेट्रो में शोर मचाने पर देना होगा 2,500 रुपये का जुर्माना देश Jul 12, 2026

चेन्नई मेट्रो में शांति बनाए रखने के लिए अब और सख्ती बरती जाएगी। अगर कोई यात्री बिना हेडफोन के संगीत चलाता है या वीडियो देखता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नया नियम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एक आधिकारिक सूचना के बाद लागू किया गया है। इस नई नीति में सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि तेज आवाज में बात करना और फोन पर स्पीकर मोड का इस्तेमाल करना भी शामिल है।