चेन्नई में LPG का डबल झटका: सिलेंडर की कीमत 957.50 रुपये से ज्यादा हुई

सप्लाई आधी हुई, लंबा इंतजार

उपभोक्ता मामलों के जानकार टी. सदागोपालन ने इस दाम बढ़ोतरी को मध्यम वर्ग के परिवारों पर एक बड़ा बोझ बताया है। उनका कहना है कि ये परिवार पहले से ही पेट्रोल-डीजल और राशन के बढ़ते दामों से जूझ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उन्हें मिलने वाली रसोई गैस की सप्लाई आधी कर दी गई है। इस वजह से लोगों को सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और केवल आपातकालीन जरूरतों के लिए ही डिलीवरी दी जा रही है।

वहीं, तेल कंपनियों का दावा है कि वे अभी भी गैस सिलेंडर की ज्यादातर लागत खुद उठा रही हैं। कंपनियों के मुताबिक, अब उन्हें हर सिलेंडर पर पहले से करीब 700 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं।