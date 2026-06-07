चेन्नई में LPG का डबल झटका: सिलेंडर की कीमत 957.50 रुपये से ज्यादा हुई
चेन्नई में रसोई गैस सिलेंडर (LPG) एक बार फिर महंगा हो गया है। इस रविवार को इसमें 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अब एक सिलेंडर 957.50 रुपये का मिलेगा। बीते 3 महीनों में रसोई गैस की कीमतों में कुल 89 रुपये का उछाल आ चुका है। अगर आपको अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है, तो आपको बढ़े हुए दाम के साथ नया बिल मिलेगा। जिन लोगों ने ऑनलाइन सिलेंडर बुक किया है, उन्हें डिलीवरी के वक्त बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी।
सप्लाई आधी हुई, लंबा इंतजार
उपभोक्ता मामलों के जानकार टी. सदागोपालन ने इस दाम बढ़ोतरी को मध्यम वर्ग के परिवारों पर एक बड़ा बोझ बताया है। उनका कहना है कि ये परिवार पहले से ही पेट्रोल-डीजल और राशन के बढ़ते दामों से जूझ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि उन्हें मिलने वाली रसोई गैस की सप्लाई आधी कर दी गई है। इस वजह से लोगों को सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और केवल आपातकालीन जरूरतों के लिए ही डिलीवरी दी जा रही है।
वहीं, तेल कंपनियों का दावा है कि वे अभी भी गैस सिलेंडर की ज्यादातर लागत खुद उठा रही हैं। कंपनियों के मुताबिक, अब उन्हें हर सिलेंडर पर पहले से करीब 700 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं।