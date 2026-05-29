चेन्नई हेड कांस्टेबल पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, POCSO में हुई गिरफ्तारी

नाबालिग ने रिमोट से वेलप्पन को खदेड़ा

नाबालिग लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए वेलप्पन को खुद से दूर करने के लिए टीवी के रिमोट का इस्तेमाल किया। वह वेलप्पन को कमरे में बंद करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां सारी घटना बताई।

वेलप्पन को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अब नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इस मामले को लेकर राजनीतिक नेताओं ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई है, साथ ही पुलिस पर जनता के भरोसे में कमी आने की बात भी कही है।