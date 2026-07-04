केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया गोयल की 'डिलीट चैट' में 'अधूरी शादी' का राज
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केतन अग्रवाल की कथित हत्या की जांच कर रही पुलिस को आरोपी सिया गोयल के फोन से कुछ मिटाए गए चैट मिले हैं। इन चैट से पता चला है कि गोयल एक शादी के बारे में बात कर रही थीं, जिसे उन्होंने 'कभी न होने वाली' बताया था। अब जांच अधिकारी इसके पीछे की पूरी कहानी जानने की कोशिश में लगे हैं।
सिया गोयल ने आधार कार्ड की फोटो मांगी
एक चैट से पता चला है कि सिया गोयल अपने एक दोस्त से शादी के टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड की फोटो मांग रही थीं। इस बात ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जांच अधिकारियों को कुछ कोडेड बातचीत भी मिली है, जिससे यह शक गहरा रहा है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सिया गोयल और उनके सह-आरोपी चेतन चौधरी दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अभी भी डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी है, ताकि घटनाओं के सिलसिले को सही तरीके से जोड़ सके।