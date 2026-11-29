आगरा: शादी में अंबेडकर को समर्पित गाना बजने पर बवाल, दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा
लेखन आबिद खान
आगरा के नगला वीरभान गांव में एक शादी समारोह में तब माहौल बिगड़ गया, जब बारात के दौरान डीजे पर डॉ बीआर अंबेडकर से जुड़ा गाना बजने लगा।
दुल्हन पक्ष के परिवार का आरोप है कि गाना बजते ही करीब 20 से 25 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर दूल्हे को घोड़े से नीचे खींच लिया और मेहमानों को लाठियों व रॉड से पीटा। इस मारपीट के कारण शादी का जश्न बीच में ही रुक गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी
इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस की मदद से अगले दिन सुबह शादी किसी तरह पूरी हो पाई। अधिकारियों का कहना है कि अब इलाके में शांति है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।