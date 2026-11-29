आगरा के नगला वीरभान गांव में एक शादी समारोह में तब माहौल बिगड़ गया, जब बारात के दौरान डीजे पर डॉ बीआर अंबेडकर से जुड़ा गाना बजने लगा।

दुल्हन पक्ष के परिवार का आरोप है कि गाना बजते ही करीब 20 से 25 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर दूल्हे को घोड़े से नीचे खींच लिया और मेहमानों को लाठियों व रॉड से पीटा। इस मारपीट के कारण शादी का जश्न बीच में ही रुक गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया।