सुरक्षित छवि वाले चंडीगढ़ में बलात्कार दर देश में सर्वाधिक: NCRB रिपोर्ट
देश
2024 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ में देश में बलात्कार की सबसे ज्यादा दर दर्ज हुई है। यहां बलात्कार के कुल 96 मामले सामने आए, जबकि शहर की आबादी करीब 12.5 लाख है। इसी वजह से, शहर में हर लाख लोगों पर 16.6 मामले हो जाते हैं, जो गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों से भी ज्यादा है।
चंडीगढ़ के ज्यादातर मामले पुराने कानून के तहत
बड़े राज्यों की तुलना में चंडीगढ़ में कुल मामले बेशक कम हैं, लेकिन यहां की कम आबादी की वजह से इसकी दर ज्यादा दिखती है। कुल 73 मामले भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज हुए, जबकि 23 मामले नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून के तहत दर्ज किए गए।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बलात्कार का सबसे ज़्यादा असर युवा महिलाओं और किशोरियों पर पड़ा है। इनमें 35 पीड़ित 18 से 30 साल की उम्र की थीं और 30 पीड़ित 12 से 16 साल की किशोरियां थीं।