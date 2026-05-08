सुरक्षित छवि वाले चंडीगढ़ में बलात्कार दर देश में सर्वाधिक: NCRB रिपोर्ट

चंडीगढ़ के ज्यादातर मामले पुराने कानून के तहत

बड़े राज्यों की तुलना में चंडीगढ़ में कुल मामले बेशक कम हैं, लेकिन यहां की कम आबादी की वजह से इसकी दर ज्यादा दिखती है। कुल 73 मामले भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज हुए, जबकि 23 मामले नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून के तहत दर्ज किए गए।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बलात्कार का सबसे ज़्यादा असर युवा महिलाओं और किशोरियों पर पड़ा है। इनमें 35 पीड़ित 18 से 30 साल की उम्र की थीं और 30 पीड़ित 12 से 16 साल की किशोरियां थीं।