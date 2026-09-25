चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, पत्नी-बेटा सवालों के घेरे में
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चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन शुक्रवार सुबह अपने घर में गोली लगने से मृत पाए गए। घटना के वक्त उनकी पत्नी और बेटा भी घर में मौजूद थे।
पुलिस इस मामले में घर में मौजूद लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके से पुलिस को एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है।
पंजाब पुलिस पर कई हालिया हमले
यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जिनमें अमृतसर में हुई 2 अलग-अलग गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।