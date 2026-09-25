चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, पत्नी-बेटा सवालों के घेरे में

चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन शुक्रवार सुबह अपने घर में गोली लगने से मृत पाए गए। घटना के वक्त उनकी पत्नी और बेटा भी घर में मौजूद थे।

पुलिस इस मामले में घर में मौजूद लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके से पुलिस को एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है।