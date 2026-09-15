चंडीगढ़: सीरियल किलर मोनू कुमार फिर दोषी करार, DNA ने खोला रेप-मर्डर का खौफनाक राज

जब पुलिस ने मोनू कुमार को इस ताजा अपराध से जोड़ा, तब वह पहले से ही जेल में बंद था। पुलिस को पता चला कि कुमार ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया था और घटनास्थल से मिले DNA नमूने उसके प्रोफाइल से मेल खाते थे।

दिलचस्प बात यह है कि DNA सबूतों ने उसके पिछले मामलों को भी सुलझाने में मदद की थी, जिनमें 2010 में एक छात्रा की हत्या और 2022 में मालोया में हुई एक और हत्या शामिल थी। अदालत आज उसकी सजा का ऐलान करेगी।