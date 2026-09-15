चंडीगढ़: सीरियल किलर मोनू कुमार फिर दोषी करार, DNA ने खोला रेप-मर्डर का खौफनाक राज
40 वर्षीय कैब ड्राइवर मोनू कुमार, जो पहले से ही 2 हत्याओं के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है, को एक बार फिर दोषी ठहराया गया है। इस बार उसे फरवरी 2024 में चंडीगढ़ में हुई 60 वर्षीय एक महिला के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया है।
पीड़िता हाल ही में उत्तर प्रदेश से यहां आई थीं। फरवरी में वह लापता हो गई थीं और उसके बाद सेक्टर 54 के पास उनका शव मिला था।
DNA ने मोनू कुमार को हत्याओं से जोड़ा
जब पुलिस ने मोनू कुमार को इस ताजा अपराध से जोड़ा, तब वह पहले से ही जेल में बंद था। पुलिस को पता चला कि कुमार ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया था और घटनास्थल से मिले DNA नमूने उसके प्रोफाइल से मेल खाते थे।
दिलचस्प बात यह है कि DNA सबूतों ने उसके पिछले मामलों को भी सुलझाने में मदद की थी, जिनमें 2010 में एक छात्रा की हत्या और 2022 में मालोया में हुई एक और हत्या शामिल थी। अदालत आज उसकी सजा का ऐलान करेगी।