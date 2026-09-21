महाराष्ट्र में भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पासपोर्ट रखने वाला शख्स गिरफ्तार

पासपोर्ट अधिकारियों को जब पता चला कि सय्यद के नाम पर पहले भी भारतीय पासपोर्ट जारी किया गया था, तो उन्होंने उसके पुराने रिकॉर्ड की गहराई से जांच की। इसके बाद हिल लाइन पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। इस जानकारी के आधार पर सय्यद की पृष्ठभूमि की पुष्टि हुई और अब एंटी-टेररििज्म स्क्वाड (ATS) को भी इस मामले में समानांतर जांच करने के लिए सूचना दे दी गई है।

पुलिस उपायुक्त (जोन 4) सचिन गोरे ने बताया कि सय्यद को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336, 339 और 340 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, उस पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1)(a) और (b) और 12(3) और विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(b) भी लगाई गई है। वह अभी न्यायिक हिरासत में है और जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इस मामले में और भी कई पहलू हैं।