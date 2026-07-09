राम मंदिर विवाद: चंपत राय ने SBI संग समझौते पर 'बिना सहमति' के हस्ताक्षर का आरोप लगाया

राय ने प्रक्रियात्मक और नकद संबंधी कमियों का आरोप लगाया

राय के मुताबिक, वित्तीय लेन-देन के अधिकार उनके और मिश्रा दोनों के पास थे, लेकिन मिश्रा ने अकेले ही यह फैसला लिया और सभी नियमों व प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि नए समझौते के तहत SBI और उसके बाहरी कर्मचारियों ने नकद का प्रबंधन किस तरह किया, उनका दावा है कि इसमें कई खामियां रह गईं।

ट्रस्ट ने राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राय ने वरिष्ठ बैंक अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच करने की अपील करते हुए साफ कहा है कि यह MoU उनकी अनुमति के बिना ही साइन किया गया था।