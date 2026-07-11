केरलम: कन्नूर में दर्दनाक कार हादसे में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

एकमात्र घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया

इस हादसे में सिर्फ आदित्य कृष्णदीप ही जीवित बचे हैं, जो त्रिशूर के रहने वाले हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू टीम और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सबने मिलकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार ही हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना अहम है।