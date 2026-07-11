केरलम: कन्नूर में दर्दनाक कार हादसे में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
केरलम के कन्नूर स्थित चालोडे में शुक्रवार देर रात हुए एक भीषण कार हदसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ये सभी बेंगलुरु से कन्नूर एक कार्यक्रम में जा रहे थे। रात करीब 11:20 बजे उनकी कार अचानक एक पेड़ से जा टकराई। मृतकों में चालक परम चेट्री, हर्ष और रिजवान शामिल हैं, जो तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वलापट्टनम के शान सिराज की भी इस हादसे में मौत हो गई।
एकमात्र घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया
इस हादसे में सिर्फ आदित्य कृष्णदीप ही जीवित बचे हैं, जो त्रिशूर के रहने वाले हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू टीम और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सबने मिलकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार ही हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना अहम है।