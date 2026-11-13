महाराष्ट्र में हादसे: मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर 22 घायल, मुंबई में कार में लगी आग

इस हादसे में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना हाईवे पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर लगातार चिंता बढ़ा रही है।

वहीं, मुंबई में एक और हादसा हुआ, जिसमें 6 वाहन आपस में टकरा गए और एक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए।