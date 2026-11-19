10वीं कक्षा की परीक्षाएं तीसरे भाषा के पेपर से शुरू होंगी और इनका समापन संगीत, ड्राइविंग और पेंटिंग जैसे विषयों के साथ होगा। वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हिंदी के पेपर से शुरू होकर मनोविज्ञान के पेपर के साथ खत्म होंगी।

अपना पूरा टाइम टेबल देखने के लिए, छात्र cgbse.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां उन्हें "CGBSE डेटशीट 2027" लिंक पर क्लिक करना होगा। आप इस डेटशीट को वहीं देख सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।