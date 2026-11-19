CGBSE 2027 बोर्ड परीक्षा: 10वीं-12वीं का शेड्यूल जारी, फटाफट देखें
छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। CGBSE ने साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेंगी।
वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक होंगी। सभी पेपर सुबह की एक ही शिफ्ट में लिए जाएंगे, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक तय किया गया है।
cgbse.nic.in पर प्रिंट करें डेटशीट
10वीं कक्षा की परीक्षाएं तीसरे भाषा के पेपर से शुरू होंगी और इनका समापन संगीत, ड्राइविंग और पेंटिंग जैसे विषयों के साथ होगा। वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हिंदी के पेपर से शुरू होकर मनोविज्ञान के पेपर के साथ खत्म होंगी।
अपना पूरा टाइम टेबल देखने के लिए, छात्र cgbse.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां उन्हें "CGBSE डेटशीट 2027" लिंक पर क्लिक करना होगा। आप इस डेटशीट को वहीं देख सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।