केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सोनम वांगचुक पत्नी से साझा कर सकते हैं नोट्स 

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कोर्ट में अंगमो की याचिका में कुछ अतिरिक्त आधार और राहत शामिल करने के लिए संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की है, जिस पर कोर्ट सहमत हो गया है। कोर्ट ने अंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। इस दौरान अंगमो अपनी याचिका में कुछ बदलाव कर सकती हैं।

हिरासत

राजस्थान जेल में बंद हैं वांगचुक

लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से अधिक घायल थे। वांगचुक अभी राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। उन्होंने प्रदर्शन में गोलीबारी की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है।