केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा की केरल में हार्ट अटैक से मौत

लेखन गजेंद्र 02:03 pm Oct 15, 202502:03 pm

क्या है खबर?

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा (80) की बुधवार को केरल के एर्नाकुलम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओडिंगा सुबह की सैर के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पास में कूथाट्टुकुलम स्थित देवमाता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ले जाने से पहले उनको CPR भी दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ओडिंगा का गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके।