केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा की केरल में हार्ट अटैक से मौत
केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा (80) की बुधवार को केरल के एर्नाकुलम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओडिंगा सुबह की सैर के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पास में कूथाट्टुकुलम स्थित देवमाता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ले जाने से पहले उनको CPR भी दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ओडिंगा का गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके।
10 अक्टूबर को केरल आए थे ओडिंगा
मनोरमा ऑनलाइन के मुताबिक, ओडिंगा केन्या में मामूली स्ट्रोक के बाद 4 अक्टूबर को भारत इलाज के लिए आए थे और शुक्रवार को कोच्चि रवाना होने से पहले मुंबई में इलाज कराया था। ओडिंगा के साथ उनकी बहन, छोटी बेटी, निजी डॉक्टर और अंगरक्षक भी थे। वे कोच्चि के श्रीधरेयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल अनुसंधान केंद्र में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। ओडिंगा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। वे व्हीलचेयर पर आए थे, लेकिन चलना शुरू कर दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया था ओडिंगा का जिक्र
ओडिंगा जिस श्रीधरेयम में अपना इलाज करा रहे थे, 2019 में, उनकी बेटी रोजमेरी ओडिंगा ने उसी अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज कराकर रोशनी पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2022 में रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' और 2023 में आयुष शिखर सम्मेलन में इसका ओडिंगा के स्वास्थ्य यात्रा का जिक्र किया था। उनके शव को प्रोटोकॉल के अनुसार केन्या भेजने की तैयारी चल रही है। विदेश मंत्रालय केन्या दूतावास के संपर्क में है।
ओडिंगा 2008 से 2013 तक रहे हैं प्रधानमंत्री
ओडिंगा 2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे हैं। वे 1992 से 2013 तक लांगटा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे और लंबे समय तक केन्या में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उन्होंने 2027 में केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की इच्छा जताई थी।