केंद्र सरकार ने 2,390 करोड़ रुपये के नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है

केंद्र की 2,390 करोड़ रुपये के नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी, ब्लू-एक्वा लाइनों से होगा जुड़ाव

लेखन भारत शर्मा 05:30 pm Nov 11, 202605:30 pm

क्या है खबर?

ग्रेटर नोएडा पश्चिम और नोएडा के लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के बीच 2,390 करोड़ रुपये के एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को हरी झंडी दे दी है। यह नया मार्ग 8.5 किलोमीटर लंबा (एलिवेटेड कॉरिडोर) होगा, जिस पर कुल 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस विस्तार के बाद परिचालन नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर लंबा हो जाएगा।