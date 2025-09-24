केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों को दिया त्योहारों का तोहफा, 78 दिन का मिलेगा बोनस

बोनस

दुर्गा पूजा से पहले खातों में आएगा पैसा

रेलवे में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी स्टाफ को बोनस का लाभ मिलेगा। बता दें कि हर साल रेलवे में नॉन गजटेड कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, जिसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) भी कहते हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए बोनस भुगतान की शुरूआत जल्द ही शुरू हो जाएगी। इससे केंद्रीय खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा।