केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों को दिया त्योहारों का तोहफा, 78 दिन का मिलेगा बोनस
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले रेल कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बोनस देने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। केंद्र इस साल रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D स्तर के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देगी। इस फैसले से करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में आएगी। जल्द ही इसका भुगतान शुरू कर दिया जाएगा।
दुर्गा पूजा से पहले खातों में आएगा पैसा
रेलवे में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी स्टाफ को बोनस का लाभ मिलेगा। बता दें कि हर साल रेलवे में नॉन गजटेड कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, जिसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) भी कहते हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए बोनस भुगतान की शुरूआत जल्द ही शुरू हो जाएगी। इससे केंद्रीय खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा।
राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकती है सोगात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों को बोनस छठे वेतन आयोग की गणना के आधार पर मिलता है, जो 78 दिनों के हिसाब से करीब 17,951 रुपये होती है। हालांकि, पिछले साल भी रेलवे ने कर्मचारियों को 78 दिनों का ही बोनस दिया था। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में भी प्रदेश सरकार दिवाली के बोनस की घोषणा कर सकती है। हालांकि, राज्य कर्मचारियों का बोनस अपेक्षाकृत कम होता है।