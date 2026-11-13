महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सीमेंट ट्रक पलटा, 18 गाड़ियां आपस में टकराईं

स्थानीय लोगों, हाईवे पुलिस और पूर्व मंत्री राजेश टोपे ने मलबे में फंसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और जरूरी इलाज मिले।

दोपहर तक एक्सप्रेसवे से मलबा हटा दिया गया और सड़क को साफ कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि पता चल सके कि दुर्घटना किस वजह से हुई और क्या परिस्थितियां थीं।